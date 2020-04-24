Мединский назвал демонтаж памятника Коневу оскорбительным для самих чехов

Неприятной и оскорбительной для всех историей назвал демонтаж памятника маршалу Ивану Коневу в Праге председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.

По его словам, в чешской столице словно забыли, что советский военачальник не просто освободил Прагу, но и сохранил ее, поскольку своим приказом запретил применять здесь тяжелую дальнобойную артиллерию. Прежде чехи об этом помнили, поскольку памятник был изготовлен самими пражскими властями и установлен к очередному юбилею Победы в знак благодарности. Поэтому его демонтаж оскорбителен и для жителей чешской столицы.

"В благодарность за сохранение старой Праги мы получаем действия мелких политиков районного масштаба, которые вымещают свой комплекс неполноценности на великих людях прошлого, оскорбляя нас и чешских патриотов, которые боролись с нацизмом", - отметил Мединский в онлайн-лекции для студентов МГИМО (цитата по ТАСС).

Он прокомментировал также появление федерального закона об уголовной ответственности за снос или повреждение памятников советским воинам в зарубежных странах.

"Я думаю, что здесь не надо стесняться, надо сделать этот закон активно работающим. Мы прекрасно знаем, кто в Праге принимал соответствующее решение, пройдут соответственные несложные следственные мероприятия, выяснят пофамильно виновных", - сказал бывший министр культуры.