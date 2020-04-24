На предотвращение "мусорного" коллапса выделено 10 млрд рублей

Новости

Девичья мумия XVII династии фараонов найдена в Луксоре 16:23
Новосибирские хирурги удалили у пациентки 20-килограммовую опухоль 16:16
Миллион семей получили выплаты на детей младше трех лет 16:12
Путин предложил направить еще 7 млрд рублей на льготное автокредитование 16:11
Набиуллина оценила вероятность стагфляции в России 16:11
Ученые по посуде узнали о кулинарных предпочтениях древних людей 16:11
В Петербурге раскрыли подробности трех новых смертей от COVID-19 16:03
Банк России спрогнозировал уровень цен на нефть 16:01
Новые авто будут появляться в России быстрее благодаря коронавирусу 16:00
Умер председатель совета директоров "ЛУКОЙЛа" Валерий Грайфер 15:57
В Ростове скончался первый пациент с COVID-19 15:56
В Пскове неизвестные преступники ранили человека из пистолета 15:55
Попова: Ежесуточное тестирование граждан на COVID-19 достигло почти 150 тысяч 15:55
Вышел трейлер российского хоррора "Атакан. Кровавая легенда" 15:55
Видео: В Краснодаре при взрыве в жилом доме погиб мужчина 15:54
На Урале разработали полезные для иммунитета сыры и йогурты 15:54
Набиуллина дала прогноз по уровню снижения экономики в 2020 году 15:53
В Архангельской области запустили флэшмоб "Моя Георгиевская ленточка" 15:52
В Петербурге скончался физик-теоретик Дмитрий Варшалович 15:48
Путин похвалил политику ЦБ по оздоровлению банковского сектора 15:46
Самая дорогая машина в истории зарегистрирована в России 15:46
Футболисты сборной России поблагодарили медработников 15:42
В Дагестане задержан член запрещенной религиозной организации 15:39
В Геленджике полицейского арестовали по делу о взятке 15:34
Ученые предложили новый "домашний" тест для диагностики коронавируса 15:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Почему необходима реорганизация службы "скорой помощи"
Почему необходима реорганизация службы "скорой помощи"
24.04.2020 16:01
Рубрика: Экономика

На предотвращение "мусорного" коллапса выделено 10 млрд рублей

Текст: Светлана Ментюкова
Правительство РФ согласовало меры поддержки региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на 10, 247 миллиардов рублей. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера Виктории Абрамченко уточнив, что финансирование на поддержку услуг по вывозу мусора из жилых домов начнет направляться в регионы уже со следующей недели.
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

"Выделение финансирования регионам на поддержку регоператоров коммунальных отходов в период ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса согласовано. Это позволит не допустить мусорных коллапсов в условиях повышения объема вывозимого мусора и снижения собираемости платежей", - сообщила Виктория Абрамченко.

Фото: iStock
Сжигание мусора может повысить устойчивость бактерий к антибиотикам

Она также уточнила, что межбюджетные трансфер одобрены на заседании президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, соответствующий протокол подписан премьером Михаилом Мишустиным.

Согласно сообщению, речь идет о финансировании двух мер поддержки: трансфертов субъектам РФ для обеспечения устойчивой работы регоператоров и субсидии кредитным организациям на возмещение недополученных доходов по кредитам, ранее выданным регоператорам.

"На данные меры согласовано выделение 9,4 миллиардов и 824,87 миллионов рублей соответственно", - уточнили в аппарате вице-премьера.

Как сообщала ранее "РГ", Российский экологический оператор (РЭО) назвал 20 регионов РФ, в которых до 1 июня из-за неплатежей могут прекратить работу региональные операторы по вывозу отходов.

Экономика ЖКХ Власть Работа власти

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Россиянам подготовят рекомендации по проведению майских праздников
Песков ответил на вопрос о продлении режима самоизоляции в России
Президент подписал закон об упрощении получения гражданства России
За сутки в России подтверждено 5849 случаев COVID-19 в 82 регионах
В Совфеде отреагировали на блокировку Украиной резолюции ООН по COVID-19
За что могут оштрафовать на 15 тысяч из-за коронавируса
Какие виды больничных существуют и как они оплачиваются