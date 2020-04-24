На предотвращение "мусорного" коллапса выделено 10 млрд рублей

Правительство РФ согласовало меры поддержки региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на 10, 247 миллиардов рублей. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера Виктории Абрамченко уточнив, что финансирование на поддержку услуг по вывозу мусора из жилых домов начнет направляться в регионы уже со следующей недели.

"Выделение финансирования регионам на поддержку регоператоров коммунальных отходов в период ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса согласовано. Это позволит не допустить мусорных коллапсов в условиях повышения объема вывозимого мусора и снижения собираемости платежей", - сообщила Виктория Абрамченко.

Она также уточнила, что межбюджетные трансфер одобрены на заседании президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, соответствующий протокол подписан премьером Михаилом Мишустиным.

Согласно сообщению, речь идет о финансировании двух мер поддержки: трансфертов субъектам РФ для обеспечения устойчивой работы регоператоров и субсидии кредитным организациям на возмещение недополученных доходов по кредитам, ранее выданным регоператорам.

"На данные меры согласовано выделение 9,4 миллиардов и 824,87 миллионов рублей соответственно", - уточнили в аппарате вице-премьера.

Как сообщала ранее "РГ", Российский экологический оператор (РЭО) назвал 20 регионов РФ, в которых до 1 июня из-за неплатежей могут прекратить работу региональные операторы по вывозу отходов.