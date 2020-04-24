Набиуллина рассказала о рисках раздачи денег населению

Прямая раздача денег населению может привести к инфляционному "взрыву". Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на онлайн-конференции.

"Если представить, что мы как Центральный банк напечатаем деньги и раздадим их по нулевой ставке, к чему это приведет? Я напомню 90-е годы. Это приведет к "взрыву" инфляции и люди, которые получат эти денежные знаки, им будет на них тяжело что-то купить", - подчеркнула Набиуллина.

На прошлой неделе глава ЦБ также говорила, что количественное смягчение и выплаты гражданам в виде "вертолетных денег" (прямые выплаты специально "напечатанными" центральным банком деньгами) - меры, которые, в частности, приняла ФРС США на фоне проблем в экономике из-за эпидемии коронавируса - не могут быть актуальны для России. Так, их обычно применяют страны с базовыми ставками около 0% или даже в отрицательной зоне.

"И им нужно принимать меры для того, чтобы повышать инфляцию, возвращать инфляцию к цели в странах, где очень низкая инфляция", - рассказывала Набиуллина.

Выплаты же гражданам актуальны как адресная социальная поддержка, которую проводит правительство - это рост пособий по безработице, поддержка семей с детьми, указывала Набиуллина.