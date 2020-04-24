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24.04.2020 16:00
Рубрика: Легковые авто

Новые авто будут появляться в России быстрее благодаря коронавирусу

Текст: Константин Руссов
Росстандарт сообщил о пересмотре процедуры выдачи одобрения типа транспортного средства, необходимого для реализации авто в РФ. Как итог: новые модели будут быстрее появляться на нашем рынке.
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

"В условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации в мире Росстандарт переводит работы по сертификации автомобилей в дистанционный формат", - сообщается в официальном сообщении ведомства.

Фото: iStock
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Теперь обмен документами (заявки, копии протоколов испытаний и т.п) будет происходить дистанционно, запускается возможность оформления ОТТС в электронном формате. Соответствующий сервис для реализации задуманного уже разработан.

"С запуском системы электронных ОТТС будут оптимизированы процедуры их оформления, повышен уровень прозрачности работ и ускорен вывод новых моделей автомобилей на рынок", - прокомментировал Алексей Кулешов, заместитель руководителя Росстандарта.

На первом этапе - с конца апреля до середины мая - оформить ОТТС дистанционно будет возможно на легковые машины и лёгкие коммерческие автомобили. Со второй половины мая услуга станет доступной для всех видов транспортных средств.

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