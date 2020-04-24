Новые авто будут появляться в России быстрее благодаря коронавирусу

"В условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации в мире Росстандарт переводит работы по сертификации автомобилей в дистанционный формат", - сообщается в официальном сообщении ведомства.

Теперь обмен документами (заявки, копии протоколов испытаний и т.п) будет происходить дистанционно, запускается возможность оформления ОТТС в электронном формате. Соответствующий сервис для реализации задуманного уже разработан.

"С запуском системы электронных ОТТС будут оптимизированы процедуры их оформления, повышен уровень прозрачности работ и ускорен вывод новых моделей автомобилей на рынок", - прокомментировал Алексей Кулешов, заместитель руководителя Росстандарта.

На первом этапе - с конца апреля до середины мая - оформить ОТТС дистанционно будет возможно на легковые машины и лёгкие коммерческие автомобили. Со второй половины мая услуга станет доступной для всех видов транспортных средств.