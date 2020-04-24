Появились новые подробности о "Русском Прадо"

УАЗ "Патриот" следующего поколения, прозванный в Сети с подачи генерального директора Sollers Вадима Швецова "Русским Прадо", получит развитую нижнюю стальную защиту узлов и агрегатов подкапотного пространства, одновременно выполняющую роль акустического экрана (поглотителя шумов). Компания оформила соответствующий патент.

Деталь составлена из трех отштампованных стальных элементов, скрепленных между собой болтами и болтами же крепящимися к раме и кузову в форме ванны. Таким образом защита покрывает все подкапотное пространство вдоль, начиная от нижней оконечности бампера и до передней трети колесной базы, укрывая, по видимости, даже корпус раздатки, и полностью закрывает пространство снизу поперек. Нижним элементом, тем, что первым примет удар на бездорожье, при этом остаются две мощнейшие поперечины - опоры нижних рычагов подвески, повредить которые задача не из простых.

Фото: www.fips.ru

Все элементы защиты по внутренней поверхности покрыты звукопоглощающими матами.

Кроме механической сохранности узлов и агрегатов, а также значительного снижения уровня шума, такая основательная защита будет дополнительно предохранять подкапотное пространство от загрязнения. Препятствовать распространению шума от двигателя сверху также поможет пластиковый кожух, которым будут оборудованы все новые "Патриоты" с двигателем ЗМЗ.

УАЗ "Патриот" следующего поколения с существенно улучшенным балансом утилитарности и комфорта по сравнению с машиной текущего поколения выйдет в конце 2021 года или начале 2022 года.

Фото: www.fips.ru