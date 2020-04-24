Попова: Ежесуточное тестирование граждан на COVID-19 достигло почти 150 тысяч

В России ежесуточное тестирование граждан на COVID-19 практически достигло 150 тысяч, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Этот рост должен продолжаться, все условия для этого есть", - подчеркнула она на президиуме Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. В общей сложности в стране проведено тестирование более 2,5 млн человек.

Эта программа и возможность людей самостоятельно сдавать пробы на диагностирование позволят своевременно выявлять новых инфицированных. Сейчас зафиксировано 68622 случая. "В структуре заболевших в последнюю неделю четко прослеживается тенденция к увеличению удельного веса людей с бессимптомным течением инфекции, или можно сказать инфицированных, но не больных", - сообщила руководитель федеральной службы.