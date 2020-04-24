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24.04.2020 12:31
Рубрика: Легковые авто

Представлен очень стильный китайский кроссовер

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: www.autohome.com.cn Фото: www.autohome.com.cn
Фото: www.autohome.com.cn

Затаившаяся из-за общенациональных мер борьбы с коронавирусной инфекцией автомобильная отрасль Китая возвращается в привычному ритму.

Фото: www.autocar.co.uk
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Пусть пока избегая массовых публичных мероприятий. Китайский автопроизводитель BAIC провел виртуальную презентацию только что запущенного в производство среднеразмерного кроссовера Beijing X7.

Автомобилю размером с Kia Sorento (длина 4710 мм, ширина 1892 мм, высота 1715 мм, колесная база 2800 мм) уверенно можно занести в актив стильный современный облик. Кроссовер привлекателен и совершенно не вычурен и в целом, и в деталях.

Фото: www.autohome.com.cn

Современный интерьер - под стать внешности: геометрические формы, над которыми явно корпели, тщательная в деталях отделка там, куда обращено внимание - пульты управления на руле, центральная консоль с двумя ЖК-мониторами.

Фото: Пресс-служба Tesla.
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Укомплектованность электроникой также на должном современном уровне. Так, Beijing X7 оснащен 17 камерами и датчиками, обеспечивающими работу ассистентов, автопарковщика и системы экстренного торможения. Автомобиль оснащен системой опознавания лиц, что расширяет возможности персонификации ездовых настроек и бортового сервиса.

Фото: www.autohome.com.cn

Beijing построен на новой модульной платформе BMFA, позволяющей использовать разные типы привода - ДВС, гибридный или чистый электромобиль. Как раз электромобилем и был представленный X7, но в июне в продажу поступят все же сперва кроссоверы с бензиновым турбомотором 1,5 л мощностью 170 л.с.

Прием заказов по предоплате начнется с середины мая.

Фото: www.autohome.com.cn