Президент Беларуси внес в парламент проект закона об амнистии

Александру Лукашенко, пояснила она БЕЛТА, были представлены списки лиц, осужденных за коррупционные преступления. "По результатам их изучения президентом принято решение о внесении в палату представителей проекта закона "Об амнистии в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" в редакции, предложенной Верховным судом".
Как уже информировал "СОЮЗ", отдельный список осужденных за коррупционные преступления, кому предлагается сократить срок отбывания наказания, президент поручил подготовить еще на прошлой неделе. При этом он дал понять, что сохраняет жесткое отношение к коррупционерам, и потребовал взвешенного подхода при амнистии или помиловании осужденных за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.