Президент Беларуси внес в парламент проект закона об амнистии

Около двух тысяч осужденных в Беларуси могут быть освобождены из мест лишения свободы в результате амнистии в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. Уже принято решение о внесении в нижнюю палату парламента РБ проекта соответствующего закона, сообщила 24 апреля заместитель главы администрации президента страны Ольга Чуприс.

Николай Петров/РИА Новости

Александру Лукашенко, пояснила она БЕЛТА, были представлены списки лиц, осужденных за коррупционные преступления. "По результатам их изучения президентом принято решение о внесении в палату представителей проекта закона "Об амнистии в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" в редакции, предложенной Верховным судом". Лукашенко обозначил важные вопросы в ЕАЭС на фоне пандемии Как уже информировал "СОЮЗ", отдельный список осужденных за коррупционные преступления, кому предлагается сократить срок отбывания наказания, президент поручил подготовить еще на прошлой неделе. При этом он дал понять, что сохраняет жесткое отношение к коррупционерам, и потребовал взвешенного подхода при амнистии или помиловании осужденных за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.

Хотите знать больше о Союзном государстве? Подписывайтесь на наши новости в социальных сетях.