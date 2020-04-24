Путин назвал ситуацию из-за пандемии сложнее, чем кризис 2008-2009 годов

Как и строительный комплекс, автопром может стать одним из базовых, опорных секторов для восстановления всей экономики, убежден глава государства. Об этом президент объявил на совещании по ситуации в автомобильной промышленности.

"У нас уже есть опыт антикризисной поддержки автопрома", - вспомнил мировой кризис 2008-2009 годов Владимир Путин​​​. "Тогда своевременные адресные решения позволили производителям пройти сложный период", - заметил он.

Президент добавил, что набор предложений, прозвучавший на совещании сегодня, мало чем отличается от того, что было тогда. Хотя сегодняшний период сложнее, чем ситуация в 2008-2009 годах, убежден он. Пандемия существенным образом ограничивает деловую активность внутри страны.

Конечно, сейчас своя специфика, и бизнес ее хорошо понимает, сказал президент, поэтому и важно было собраться вместе руководителям компаний и представителям правительства, чтобы определить конкретные параметры и направления в поддержке автомобильной промышленности и всего автомобильного рынка.

Видео: RT