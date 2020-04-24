Путин распорядился предоставить беспроцентные кредиты крупному бизнесу

Президент поручил распространить на крупные и средние предприятия из наиболее пострадавших в результате ухудшения ситуации с распространением коронавируса отраслей меры поддержки, которые приняты к малому и среднему бизнесу. Речь идет о предоставлении беспроцентных кредитов на неотложные нужды для поддержки и сохранения занятости.

Также глава государства указал принять меры по предоставлению "ВЭБ.РФ" гарантий в целях обеспечения таких кредитов, с лимитом ответственности не менее 75 процентов.

До конца апреля Владимир Путин поручил компенсировать за счет средств госказны процентные ставки по кредитам системообразующим организациям для пополнения оборотных средств в размере ключевой ставки ЦБ, а также обеспечить госгарантиями 50 процентов обязательств заемщиков по таким кредитам.