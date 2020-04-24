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24.04.2020 16:00
Рубрика: Госуправление

Путин заявил, что автодилеры одни из первых откроются после пандемии

Текст: Кира Латухина
Одними из первых торговых предприятий, которые откроются в России, станут дилерские центры по продаже автомобилей. Но пока они будут работать онлайн или на улице, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по поддержке автопрома.
Фото: Михаил Метцель/ТАСС Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

"Мы понимаем, что дилерская сеть должна работать, и как только возможность такая будет с точки зрения безопасности для граждан, то это будут одни из первых торговых предприятий, которые откроются", - сказал глава государства.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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Многие перешли на работу онлайн, и, по его мнению, у них это хорошо получается.

"Некоторые это делают на улице. Здесь тоже надо этому всячески способствовать. То есть возможность работать есть, ее нужно использовать", - полагает Путин.

"Конечно, мы понимаем, что такое дилерские центры - это не простой магазин, там пространства большие, можно соблюдать дистанцию. Все-таки представители министерства здравоохранения, санитарные врачи пока опасаются прямой работы там, потому что люди туда должны будут поехать, встречаться общаться и так далее", - пояснил он.