Путин заявил, что автодилеры одни из первых откроются после пандемии

"Мы понимаем, что дилерская сеть должна работать, и как только возможность такая будет с точки зрения безопасности для граждан, то это будут одни из первых торговых предприятий, которые откроются", - сказал глава государства.
Многие перешли на работу онлайн, и, по его мнению, у них это хорошо получается.
"Некоторые это делают на улице. Здесь тоже надо этому всячески способствовать. То есть возможность работать есть, ее нужно использовать", - полагает Путин.
"Конечно, мы понимаем, что такое дилерские центры - это не простой магазин, там пространства большие, можно соблюдать дистанцию. Все-таки представители министерства здравоохранения, санитарные врачи пока опасаются прямой работы там, потому что люди туда должны будут поехать, встречаться общаться и так далее", - пояснил он.