Путин заявил, что автодилеры одни из первых откроются после пандемии

Одними из первых торговых предприятий, которые откроются в России, станут дилерские центры по продаже автомобилей. Но пока они будут работать онлайн или на улице, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по поддержке автопрома.

"Мы понимаем, что дилерская сеть должна работать, и как только возможность такая будет с точки зрения безопасности для граждан, то это будут одни из первых торговых предприятий, которые откроются", - сказал глава государства.

Многие перешли на работу онлайн, и, по его мнению, у них это хорошо получается.

"Некоторые это делают на улице. Здесь тоже надо этому всячески способствовать. То есть возможность работать есть, ее нужно использовать", - полагает Путин.

"Конечно, мы понимаем, что такое дилерские центры - это не простой магазин, там пространства большие, можно соблюдать дистанцию. Все-таки представители министерства здравоохранения, санитарные врачи пока опасаются прямой работы там, потому что люди туда должны будут поехать, встречаться общаться и так далее", - пояснил он.