Москву не будут украшать к 1 мая из-за коронавируса

"С учетом сложной эпидемиологической ситуации принято решение отменить в этом году традиционное праздничное оформление города к 1 мая", - отметил Петр Бирюков.

Он уточнил, что, в частности, отменена трансляция поздравительных роликов и праздничных видеооткрыток на медиафасадах и цифровых билбордах.

"Архитектурно-художественную подсветку зданий и объектов также не будут переводить в праздничный режим", - подчеркнул заммэра.

Согласно введенному режиму самоизоляции жители могут покидать свои квартиры только в экстренных случаях.