Отремонтированный памятник Жукову вернули на историческое место

Короткий срок ремонтно-реставрационных работ - а они заняли около месяца - вполне объясним, сообщил "РГ" председатель комиссии по монументальному искусству при Мосгордуму Игорь Воскресенский.

"Перечень проведенных работ сам по себе большой, но времени каждый из них занимает немного - 1-6 дней. Была проведена очень важная и своевременная работа по его сохранению. Можно сказать, что не было бы счастья, да несчастье помогло. Дело в том, что сам памятник выполнен из бронзы, а его каркас сделан из черного металла, обычно в местах их соединений возникает диполь и электрические разряды, что приводит к появлению ржавчины и разрушению памятника. Обнаружить ржавчину можно только сняв памятник с постамента", - заявил Воскресенский.

"Поэтому очень своевременно была сделана эта работа. Также важно, что было проведено паттирование или нанесение патины, защита памятника от воздействия агрессивной внешней среды мегаполиса, закреплены швы. В результате удалось сохранить памятник, являющийся наследием очень хорошего скульптора Вячеслава Клыкова. Я считаю его одним из лучших скульпторов своего времени. И думаю, что его наследие нужно бережно сохранять", - отметил он.

В департаменте культурного наследия Москвы напомнили, что "после демонтажа памятника в марте было принято решение о проведении комплексных работ в условиях мастерской". "К счастью, 90 процентов ремонтных работ специалисты успели завершить до введения в городе серьезных ограничений. Как мы и обещали, к 9 мая леса снимут, и жители увидят памятник Георгию Жукову", - пообещал глава департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

В департаменте также рассказали, что родные скульптора обратились в Мосгорнаследие с просьбой привлечь их к процессу работ по памятнику, и ведомство согласилось.

По словам сына скульптора Михаила Клыкова, было видно, что реставрация памятника проводилась профессионально: после проведения работ по расчистке поверхности бронзы полностью сохранен авторский рельеф произведения, а последующее грамотное паттинирование придало скульптуре даже лучший вид, чем до демонтажа. "Побывали на монтаже памятника. Посмотрели на процесс восстановления постамента. Работы выполнены точно и аккуратно", - резюмировал он.

Памятник маршалу Советского Союза Георгию Жукову был выполнен скульптором Вячеславом Клыковым к 50-летней годовщине Победы над фашистами. Его установили на Манежной площади 8 мая 1995 года.