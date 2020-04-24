Отремонтированный памятник Жукову вернули на историческое место

Новости

Врачи описали самые опасные ошибки людей во время пандемии COVID-19 13:22
Глава ФФОМС назвала стоимость лечения больных COVID-19 13:21
На Среднем Урале объяснили, как будет действовать пропускной режим 13:20
Volvo отвлекла внимание от повышения цен на XC90 пересмотром комплектации 13:19
Международный фестиваль "Радуга" ТЮЗ Петербурга перенес на сентябрь 13:16
Граждан Швейцарии заставили оплачивать свою эвакуацию на родину 13:14
Вирусолог назвал вероятные сроки окончания COVID-19 13:13
На Алтае зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом 13:10
Управделами Московской патриархии заразился коронавирусом 13:09
Собянин рассказал о временных медкорпусах для долечивания больных COVID-19 13:04
КамАЗ испытал беспилотные грузовики в Арктике 13:03
В Саратовской области сменили главу регионального Минздрава 13:02
В Псковской области 7 медиков и пациент заразились COVID-19 в больнице 12:56
Челябинские школы после майских праздников откроют для выпускников 12:50
В Москве начали тестировать на коронавирус пациентов неинфекционных стационаров 12:48
Еще 10 человек скончались от коронавируса в Подмосковье 12:44
Ракетный дивизион провел учения на острове Земля Александры 12:37
В МИД рассказали о рабочем графике Лаврова в условиях самоизоляции 12:36
Андреасян выпустит сериал про сидящего на карантине Нагиева 12:35
В Краснодаре 15-летний подросток совершил угон и грабежи 12:33
В Москве рассказали, как работает приложение для пациентов с коронавирусом 12:32
Лукашенко внесли на рассмотрение проект указа о лесном хозяйстве 12:32
Представлен очень стильный китайский кроссовер 12:31
Власти Москвы назвали число автомобилистов без пропуска 12:30
В Киргизии майнеров обяжут платить налоги 12:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Почему необходима реорганизация службы "скорой помощи"
Почему необходима реорганизация службы "скорой помощи"
24.04.2020 12:45
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Отремонтированный памятник Жукову вернули на историческое место

Текст: Ирина Огилько
В столице завершился монтаж памятника Георгию Жукову на Манежной площади, который примерно месяц находился на реставрации, сообщили в департаменте культурного наследия Москвы. В настоящий момент специалисты проводят финальные работы по постаменту.

Короткий срок ремонтно-реставрационных работ - а они заняли около месяца -  вполне объясним, сообщил "РГ" председатель комиссии по монументальному искусству при Мосгордуму Игорь Воскресенский.

Фото: Артем Локалов
Зачем в Москве заменили памятник маршалу Жукову

"Перечень проведенных работ сам по себе большой, но времени каждый из них занимает немного - 1-6 дней. Была проведена очень важная и своевременная работа по его сохранению. Можно сказать, что не было бы счастья, да несчастье помогло. Дело в том, что сам памятник выполнен из бронзы, а его каркас сделан из черного металла, обычно в местах их соединений возникает диполь и электрические разряды, что приводит к появлению ржавчины и разрушению памятника. Обнаружить ржавчину можно только сняв памятник с постамента", - заявил Воскресенский.

"Поэтому очень своевременно была сделана эта работа. Также важно, что было проведено паттирование или нанесение патины, защита памятника от воздействия агрессивной внешней среды мегаполиса, закреплены швы. В результате удалось сохранить памятник, являющийся наследием очень хорошего скульптора Вячеслава Клыкова. Я считаю его одним из лучших скульпторов своего времени. И думаю, что его наследие нужно бережно сохранять", - отметил он.

В департаменте культурного наследия Москвы напомнили, что "после демонтажа памятника в марте было принято решение о проведении комплексных работ в условиях мастерской". "К счастью, 90 процентов ремонтных работ специалисты успели завершить до введения в городе серьезных ограничений. Как мы и обещали, к 9 мая леса снимут, и жители увидят памятник Георгию Жукову", - пообещал глава департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.
Скульптор Тугаринов прокомментировал возвращение памятника маршалу Жукову

В департаменте также рассказали, что родные скульптора обратились в Мосгорнаследие с просьбой привлечь их к процессу работ по памятнику, и ведомство согласилось.

По словам сына скульптора Михаила Клыкова, было видно, что реставрация памятника проводилась профессионально: после проведения работ по расчистке поверхности бронзы полностью сохранен авторский рельеф произведения, а последующее грамотное паттинирование придало скульптуре даже лучший вид, чем до демонтажа. "Побывали на монтаже памятника. Посмотрели на процесс восстановления постамента. Работы выполнены точно и аккуратно", - резюмировал он.

Памятник маршалу Советского Союза Георгию Жукову был выполнен скульптором Вячеславом Клыковым к 50-летней годовщине Победы над фашистами. Его установили на Манежной площади 8 мая 1995 года.

Культура Арт Музеи и памятники Общество История Русское оружие История Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Граждане в регионах смогут оформить цифровой пропуск на 24 часа
Путин поручил предоставить регионам 200 млрд рублей
В Совфеде отреагировали на блокировку Украиной резолюции ООН по COVID-19
Мишустин утвердил программу льготной ипотеки в России
ВОЗ включила 9 российских вакцин против COVID в перечень перспективных
Как известные писатели проводят время в самоизоляции
Как писатели, артисты и мажоры лечатся в "простых" больницах