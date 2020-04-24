Культура
24.04.2020 10:06
Текст: Юрий Сизов

Завершен монтаж памятника советскому солдату под Ржевом

Монтаж самого большого бронзового памятника советским солдатам в Европе, начатый в январе 2020 года на строительной площадке Ржевского мемориала в Тверской области, завершен. Об этом сообщил накануне на своей странице в Instagram автор проекта Андрей Коробцов.

"Очень надеюсь, что памятник понравится. Сейчас испытываю легкое опустошение, 2,5 года жил с этим проектом. Хотел бы поблагодарить всех, кто принимал участие в создании монумента, благодаря вам всем результат оказался достойным", - написал скульптор.

Фото: Роман Щербенков/СОЮЗ
Как устанавливали фигуру солдата Ржевского мемориала

Как уже сообщал "СОЮЗ", Ржевский мемориальный комплекс в память о солдатах Красной армии возводят по инициативе ветеранов Великой Отечественной войны на месте кровопролитных сражений подо Ржевом 1942-1943 годов. Проект реализуется Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства, Министерства культуры РФ и правительства Тверской области.

Первоначально скульптуру солдата вылепили из глины и разделили на 600 частей, которые отливали по отдельности. В центральной части памятника расположилась бронзовая фигура автомата, выполненная по образцу ППШ-41, длиной 9 метров и весом около 2,5 тонн. Нижнюю часть композиции формируют фигуры взлетающей стаи журавлей.

Мемориал возводился без привлечения федеральных средств, на народные пожертвования.

Хотите знать больше о Союзном государстве? Подписывайтесь на наши новости в социальных сетях.
Специальный проект rg.ru

© 1998-2020 ФГБУ «Редакция «Российской газеты»