Завершен монтаж памятника советскому солдату под Ржевом

"Очень надеюсь, что памятник понравится. Сейчас испытываю легкое опустошение, 2,5 года жил с этим проектом. Хотел бы поблагодарить всех, кто принимал участие в создании монумента, благодаря вам всем результат оказался достойным", - написал скульптор.

Как уже сообщал "СОЮЗ", Ржевский мемориальный комплекс в память о солдатах Красной армии возводят по инициативе ветеранов Великой Отечественной войны на месте кровопролитных сражений подо Ржевом 1942-1943 годов. Проект реализуется Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства, Министерства культуры РФ и правительства Тверской области.

Первоначально скульптуру солдата вылепили из глины и разделили на 600 частей, которые отливали по отдельности. В центральной части памятника расположилась бронзовая фигура автомата, выполненная по образцу ППШ-41, длиной 9 метров и весом около 2,5 тонн. Нижнюю часть композиции формируют фигуры взлетающей стаи журавлей.

Мемориал возводился без привлечения федеральных средств, на народные пожертвования.