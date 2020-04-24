Глава минздрава Приамурья ушла в отставку

Министр здравоохранения Амурской области Евгения Жарновникова уволилась по собственному желанию, сообщает пресс-служба правительства региона.

С 27 апреля исполняющей обязанности главы минздрава станет Светлана Леонтьева, которая 26 марта была назначена на пост первого заместителя министра.

"До этого она четыре года возглавляла Амурский областной онкологический диспансер, работала заместителем главного врача областной клинической больницы", - отмечается в сообщении.

Напомним, что 22 апреля в Приамурье уволили главного врача Белогорской больницы, где два человека заразились коронавирусной инфекцией.

Сейчас в субъекте выявлено 28 граждан с COVID-19. Пять пациентов уже выздоровели.