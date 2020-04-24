Новости

В Екатеринбурге отправили на карантин 147 водителей и кондукторов 11:47
Названы продукты, от которых лучше отказаться на самоизоляции 11:46
The Rolling Stones нарушили молчание, посвятив песню коронавирусу 11:45
В "Справедливой России" предложили ввести награду за борьбу с пандемией 11:44
Путин распорядился предоставить беспроцентные кредиты крупному бизнесу 11:44
Под Выборгом пассажир иномарки стрелял холостыми из автомата 11:42
В Туле умер пациент с коронавирусом 11:36
На Урал привезли новое оборудование для производства масок 11:29
В Совфеде отреагировали на блокировку Украиной резолюции ООН по COVID-19 11:28
В Омской области скончался первый пациент с COVID-19 11:28
В Москве из-за пандемии упали цены на съемное жилье 11:27
Самый дешевый автомобиль в мире ушел из России 11:26
В Москве почти половина заболевших COVID-19 - младше 45 лет 11:22
В Нижегородской области скончался восьмой пациент с коронавирусом 11:22
В Петербурге националисты изуродовали общежитие консерватории 11:16
Япония повысила до третьего уровень опасности в отношении РФ из-за COVID-19 11:15
Путин поручил оказать безвозвратную поддержку малому и среднему бизнесу 11:11
В Крыму возбудили дело об убийстве матери и ее ребенка 11:04
Из "Газели" Next сделали комфортный автодом за 3,6 млн рублей 11:02
На Кубани выявлено 84 новых случая заболевания коронавирусом 10:59
Участники фестиваля "Московская весна a cappella" дадут онлайн-концерты 10:59
Коронавирус может сократить продолжительность жизни человека на 10 лет 10:57
В России появился регион без подтвержденных случаев COVID-19 10:53
Путин поручил стимулировать импортозамещение из-за пандемии 10:49
Глава минздрава Приамурья ушла в отставку 10:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Почему необходима реорганизация службы "скорой помощи"
Почему необходима реорганизация службы "скорой помощи"
24.04.2020 10:48
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Глава минздрава Приамурья ушла в отставку

Текст: Артем Красиков

Министр здравоохранения Амурской области Евгения Жарновникова уволилась по собственному желанию, сообщает пресс-служба правительства региона.

Цыденов потребовал уволить главврача больницы в Улан-Удэ

С 27 апреля исполняющей обязанности главы минздрава станет Светлана Леонтьева, которая 26 марта была назначена на пост первого заместителя министра.

"До этого она четыре года возглавляла Амурский областной онкологический диспансер, работала заместителем главного врача областной клинической больницы", - отмечается в сообщении.

Напомним, что 22 апреля в Приамурье уволили главного врача Белогорской больницы, где два человека заразились коронавирусной инфекцией.

Сейчас в субъекте выявлено 28 граждан с COVID-19. Пять пациентов уже выздоровели.

Власть Работа власти Регионы Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Граждане в регионах смогут оформить цифровой пропуск на 24 часа
В Совфеде отреагировали на блокировку Украиной резолюции ООН по COVID-19
Мишустин утвердил программу льготной ипотеки в России
ВОЗ включила 9 российских вакцин против COVID в перечень перспективных
В Минобрнауки прокомментировали вопрос оплаты за учебу в вузах
В Гражданском кодексе пропишут правила для соседей по квартире и даче
В МЧС назвали правила, которые не затронул режим самоизоляции