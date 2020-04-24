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24.04.2020 14:26
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Более 200 работников "Ижмеха" отправили на карантин по коронавирусу

Текст: Яна Шамаева (Ижевск)

В Удмуртии количество заболевших коронавирусом работников Ижевского механического завода увеличилось до шести. Об этом сообщает пресс-служба концерна "Калашников".

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
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Трое из них имели симптомы и обратились к врачу, еще у троих болезнь протекает бессимптомно. Все проходят лечение, состояние их стабильное.

- На предприятии проверено уже более 200 человек, которые потенциально могли вступать в контакт с инфицированными сотрудниками. Более 200 сотрудников из списка прямых контактов с зараженными находятся на домашнем карантине, - говорится в сообщении.

Сейчас на заводе проводят санитарно-эпидемиологические мероприятия.

- О закрытии предприятия речь не идет - наши меры достаточны для обеспечения безопасности и здоровья сотрудников, - уточнили в пресс-службе концерна "Калашников".

Напомним, накануне глава Удмуртии сообщал о троих заболевших сотрудниках "Ижмеха". Всего в республике 193 подтвержденных случая коронавируса.

Общество Здоровье Филиалы РГ Приволжье ПФО Удмуртия Ижевск Распространение коронавируса COVID-19

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