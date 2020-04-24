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24.04.2020 10:02
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Вятке восемь заболевших COVID-19 отказались от госпитализации

Текст: Андрей Андреев (Киров)

В Кировской области восемь пациентов с коронавирусом категорически отказались от госпитализации. Об этом сообщил региональный минздрав.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Информацию о них передали в прокуратуру для принятия оперативных мер по принудительной госпитализации.

По словам заместителя председателя регионального правительства Дмитрия Курдюмова, сейчас практически невозможно организовать лечение больных коронавирусной инфекцией на дому из-за отсутствия необходимых лекарственных препаратов в свободной продаже. Поэтому отказ от госпитализации опасен, поскольку представляет угрозу дальнейшего распространения инфекции.

Всего в Кировской области выявлено 318 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 27 пациентов выздоровели и выписаны. Трое умерли.

Общество Здоровье Филиалы РГ Приволжье ПФО Кировская область Киров Распространение коронавируса COVID-19

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