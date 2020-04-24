Нижегородцы смогут по карте отследить нарушителей карантина

С сегодняшнего дня портал "Карта жителей Нижегородской области" позволяет воспользоваться функцией "Безопасный путь". Пользователи смогут видеть места, где находились нарушители карантина по коронавирусу.

Информация доступна в личном кабинете всем зарегистрированным на портале гражданам. При оформлении заявки на выход из дома пользователи увидят потенциально небезопасные места, где находились приезжие или те, кто контактировал с зараженными коронавирусной инфекцией.

На карте есть три вида меток. Красные означают, что нарушитель карантина был там сегодня, оранжевые - вчера, желтые - позавчера.

Губернатор Глеб Никитин пояснил, что данные попадают на карту на основании согласия, предоставленного жителями, находящимися на карантине, а также той информации, которую предоставляют операторы сотовой связи. Важный момент: фиксируются именно выходы за пределы места жительства.

- Глядя на эту карту, можно видеть места с наибольшей концентрацией людей, находящихся в зоне риска. Это просто срез для понимания того, что происходит за окнами. Особенно обратите внимание на магазины и торговые центры. Однако соблюдать режим самоизоляции нужно все равно так, как будто зараженным может оказаться любой, кто рядом, - подчеркнул глава региона.