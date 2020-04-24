В Саратовской области сменили главу регионального Минздрава

В Саратовской области сменился руководитель областного министерства здравоохранения. Как сообщила пресс-служба губернатора Валерия Радаева, министр здравоохранения Наталья Мазина в четверг освобождена от своей должности по собственной инициативе.

Исполнение обязанностей министра губернатором возложено на главврача одной из больниц Саратова Олега Костина. Как сообщил заместитель министра здравоохранения Станислав Шувалов, новый руководитель ведомства в пятницу был представлен коллективу.

В отношении Натальи Мазиной в настоящее время расследуется уголовное дело. Следствие подозревает теперь бывшего руководителя в злоупотреблении полномочиями при покупке аппаратов УЗИ. По версии правоохранителей, в результате бюджету был причинен ущерб в 53 миллиона рублей. Сама экс-министр вины не признает.

В начале этого года следствие уже пыталось отстранить Наталью Мазину от должности, однако суд правоохранителям отказал. Сама министр ушла на время следствия в отпуск, однако, после введения на территории региона режима повышенной готовности в связи с эпидемией коронавируса, вернулась к исполнению обязанностей.

В пресс-службе губернатора Саратовской области не смогли прокомментировать, связано ли увольнения чиновницы с проводимым расследованием.