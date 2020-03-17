В Саратове прокуратура не смогла отстранить от должности министра

Саратовский областной суд отказался отстранять от должности регионального министра здравоохранения Наталью Мазину.

С требованием отстранить чиновницу от должности на время расследования уголовного дела по госзакупкам обратилось следствие. Однако Волжский районный суд не нашел для этого достаточных оснований. Прокуратура обжаловала решение районного суда, но апелляционная инстанция, как рассказали в пресс-службе облсуда, оставила его в силе.

Как уже рассказывала "РГ", областную чиновницу и ее подчиненных подозревают в злоупотреблении служебными полномочиями. В областном управлении СК считают, что по указанию руководительницы министерства было приобретено 18 аппаратов УЗИ ненадлежащего качества, тем самым бюджету области причинили ущерб на более чем 53 миллиона рублей.

Сама Наталья Мазина не считает себя виновной. В комментарии, который министр дала после прошедших у нее дома и на работе обысков, она сообщила, что за свою работу ей не стыдно.

В настоящее время руководительница областного министерства здравоохранения находится в отпуске, в который ушла на время следствия.