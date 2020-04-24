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24.04.2020 11:51
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Кузбассе произошел пожар на шахте "Распадская"

Текст: Юлия Потапова

154 человека эвакуировались из крупнейшей в России шахты "Распадская" из-за пожара.

Возгорание в подземных выработках шахты, как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Кемеровской области, произошло в ночь на пятницу.

Фото: https://www.youtube.com
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Сигнал о пожаре в тупиковом забое вентиляционного штрека на глубине 400 метров поступил около пяти часов утра по местному времени. На поверхность самостоятельно вышли 154 человека из 167 находившихся в шахте. Тринадцать человек остались под землей для поддержания систем жизнеобеспечения угледобывающего предприятия.

Пожар на площади тринадцать квадратных метров, вызванный, по оперативным данным, возгоранием кабеля проходческого комбайна, удалось ликвидировать в семь часов утра. Пострадавших в результате произошедшего нет.

Распадская угольная компания создала комиссию для выяснения обстоятельств инцидента. Работа шахты приостановлена.

Шахта "Распадская", которая расположена в городе Междуреченске на юге Кузбасса, входит в состав одноименной угольной компании, объединяющей три шахты, разрез, обогатительную фабрику и объекты транспортной и производственной инфраструктуры. В мае 2010 года на шахте "Распадская" в результате двух мощных взрывов метановоздушной смеси и угольной пыли погиб 91 человек. Суд Междуреченска прекратил уголовное дело по факту трагедии в связи с истечением сроков давности привлечения к ответственности.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область

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