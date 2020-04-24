В Омской области скончался первый пациент с COVID-19

Омский минздрав сообщил о смерти первого пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

Это 79-летний житель Большереченского района Омской области. Известно, что пенсионер приехал поездом из Казани и поздно обратился за медицинской помощью. Он две недели болел дома, потом был доставлен в областной центр.

По словам медиков, в последние дни пенсионер находился в крайне тяжелом состоянии на аппарате ИВЛ. Помимо коронавирусной инфекции, у него был диагностирован обширный инсульт.

- Доктора приложили все усилия, чтобы вытащить этого пациента, но слишком много негативных факторов сошлись в одной точке, - рассказала министр здравоохранения Омской области Ирина Солдатова.

Медики отмечают, что у пожилых пациентов COVID-19 протекает особенно тяжело. Болезнь очень агрессивно воздействует на легкие, пневмония развивается за сутки-двое.