В России появился регион без подтвержденных случаев COVID-19

В Нарьян-Маре единственный житель округа, заболевший коронавирусной инфекцией, выписался из окружной больницы. Повторные исследования показали отсутствие вируса.

Как сообщила администрация НАО, с этим первым пациентом контактировали 162 человека. У всех взяли тесты на коронавирус и получили отрицательные результаты. Для контактного круга закончился режим самоизоляции.

Новых больных коронавирусом, по последним данным, в округе не выявлено. Таким образом, Ненецкий округ стал единственным регионом России, где официально нет подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

По словам главного санитарного врача НАО Светланы Брылевой, под наблюдением остаются еще пять человек, посетивших Беларусь.

Прибыть в НАО из другого региона можно только самолетом. В аэропорту Нарьян-Мара мобильная медицинская бригада проверяет каждого прилетевшего пассажира на предмет температуры и других симптомов заболевания. Именно так 9 апреля был выявлен первый больной коронавирусом - жительница Нарьян-Мара 1974 года рождения, прибывшая рейсом из Петербурга.

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