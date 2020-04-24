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24.04.2020 10:29
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Российские ученые создали уникальную маску для военных и врачей

Текст: Ирина Белова
Фото: Технополис "Эра" Фото: Технополис "Эра"
Фото: Технополис "Эра"

Ученые анапского военного инновационного технополиса "Эра" совместно со специалистами питерской Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова разработали инновационную модель респираторной маски для защиты военных и врачей, находящихся в эпицентре пандемии коронавируса.

Фото: iStock
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- Модель была создана в программах визуализации, а затем напечатана на используемом в лаборатории 3D-принтере, - говорится в информации, помещенной на сайте технополиса "Эра". - Форма маски была разработана с учетом универсальных анатомических особенностей человеческого лица, но может изготавливаться и индивидуально под конкретного человека. В конструкции маски предусмотрена возможность замены фильтра, что необходимо для сохранения здоровья в условиях различных угроз, в том числе распространения коронавирусной инфекции. Крепления новой маски тоже отличаются от используемых в стандартных своей надежностью и уникальной системой зацепов".

Ее основное преимущество заключается в возможности устанавливать различные фильтрующие элементы, например адсорбционные и мембранные, которые позволяют снизить риск заражения военнослужащих в неблагоприятных эпидемиологических или химических условиях.Сообщается, что сейчас ведется апробация уникальной маски с целью изучения эксплуатационных свойств, таких как удобство ношения и простота обслуживания, а также прорабатываются возможные варианты использования разнотипных фильтров.

Идея создания модели принадлежит ученым Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова, а ее реализацией занимаются операторы научных рот, которые проходят срочную службу в испытательных лабораториях технополиса "Эра".

Кстати

Технополис "Эра" - первый военный инноград, созданный в 2018 году под эгидой Министерства обороны РФ для обеспечения, поиска, развития и внедрения прорывных технологий в оборонной сфере. Указ о создании технополиса подписал президент России. Комплекс зданий построили за 155 дней. Технополис в Анапе - не просто научный кластер в составе вооруженных сил. За сравнительно короткое время он превратился в площадку эффективного взаимодействия военных с различными министерствами, исследовательскими институтами, вузами и предприятиями промышленности.

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