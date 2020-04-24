Путин упростил правила отмены курортного сбора

Четыре субъекта Федерации получили возможность введения курортного сбора в порядке эксперимента с 1 мая 2018 года по 31 декабря 2022 года. Для этого они должны были принять законы на уровне региона. Плата взимается за пользование курортной инфраструктурой в муниципальных образованиях, территории которых включены в территорию эксперимента.

Ранее регион мог прекратить взимание курортного сбора в отдельных или во всех муниципальных образованиях только на основании заявок муниципальных образований об исключении из территории эксперимента. Теперь субъекты могут это сделать без получения заявок муниципалитетов.

Это позволит минимизировать расходы субъектов Федерации на администрирование курортного сбора, если он не будет уплачиваться в региональные бюджеты. Вероятного такого хода событий стала особенно высока в условиях сложной экономической и эпидемиологической обстановки.

В глобальном смысле нововведение мало повлияет на туристский бизнес или на турпоток, отметил в беседе с "РГ" вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. "Закон формализовал процедуру. На практике, субъекты пользовались возможностью влиять на взимание сбора и раньше", - говорит он. Например, в Краснодарском крае сбор ввели только после проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года, а Республика Крым вообще сбор не вводила.

Скорее такой шаг способствует отработке процедуры взимания сбора, распределению административных полномочий в этой сфере, добавил Барзыкин.