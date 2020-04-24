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24.04.2020 12:20
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Путин упростил правила отмены курортного сбора

Текст: Евгений Гайва
Отменять курортный сбор регионы смогут сами без получения заявок от муниципальных образований. Изменения внесены в закон "О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае". Закон подписал президент России Владимир Путин.
Фото: Инфоцентр "Крымский мост" Фото: Инфоцентр "Крымский мост"
Фото: Инфоцентр "Крымский мост"

Четыре субъекта Федерации получили возможность введения курортного сбора в порядке эксперимента с 1 мая 2018 года по 31 декабря 2022 года. Для этого они должны были принять законы на уровне региона. Плата взимается за пользование курортной инфраструктурой в муниципальных образованиях, территории которых включены в территорию эксперимента.

Ранее регион мог прекратить взимание курортного сбора в отдельных или во всех муниципальных образованиях только на основании заявок муниципальных образований об исключении из территории эксперимента. Теперь субъекты могут это сделать без получения заявок муниципалитетов.

Фото: Reuters
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Это позволит минимизировать расходы субъектов Федерации на администрирование курортного сбора, если он не будет уплачиваться в региональные бюджеты. Вероятного такого хода событий стала особенно высока в условиях сложной экономической и эпидемиологической обстановки.

В глобальном смысле нововведение мало повлияет на туристский бизнес или на турпоток, отметил в беседе с "РГ" вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. "Закон формализовал процедуру. На практике, субъекты пользовались возможностью влиять на взимание сбора и раньше", - говорит он. Например, в Краснодарском крае сбор ввели только после проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года, а Республика Крым вообще сбор не вводила.

Скорее такой шаг способствует отработке процедуры взимания сбора, распределению административных полномочий в этой сфере, добавил Барзыкин.

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