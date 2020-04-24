Причину взрыва в жилом доме в Краснодаре выяснит СК

В Краснодаре правоохранители начали проверку сообщения о пожаре на четвертом этаже жилого дома по адресу переулок Ленинский, 14. Во время происшествия погиб 68-летний мужчина - хозяин квартиры. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Краснодарскому краю.

- Сейчас на место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе точная причина возгорания. Назначены пожаротехническая и судебно-медицинская экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - рассказали в ведомстве.

По информации ГУ МЧС региона, сегодня днем в спасательный гарнизон в 13.55 поступило сообщение о пожаре в многоэтажке. Прибывшее первое подразделение установило, что загорание происходит в одной из квартир на площади 20 квадратных метров. Всего было эвакуировано 35 человек.

По распоряжению главы Кубани Вениамина Кондратьева всем пострадавшим при пожаре предоставят временное жилье.

"Я поручил оперативно оказать помощь всем пострадавшим и предоставить им временное жилье. Люди не должны находиться на улице или ехать к родственникам в период карантина. Мой первый заместитель Андрей Алексеенко и мэр краевой столицы будут держать ситуацию на личном контроле", - написал губернатор на своей официальной странице в Instagram.