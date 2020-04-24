В Крыму снижены налоги на имущество и транспорт для пострадавших отраслей

Госсовет Республики Крым поддержал в двух чтениях поправки в региональные законы "О налоге на имущество организаций" и "О транспортном налоге". Они облегчат финансовую нагрузку на предприятия, пострадавшие от ограничительных мер из-за коронавируса.

Законом, который депутаты поддержали единогласно, снижаются в два раза ставки налога на имущество организаций и транспортный налог с 1 апреля 2020 года по 30 июня 2020 года. Принятие документа позволит снизить налоговую нагрузку на пострадавшие отрасли, а также на отрасли, обеспечивающие жизнедеятельность граждан в условиях пандемии.

- Становится все больше отраслей, которые смогут воспользоваться льготами для уменьшения сумм отчислений налогов, - считает председатель комитета по бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике Ольга Виноградова. - Введение такой меры поддержки на полуострове приведет к выпадающим доходам республиканского бюджета на сумму более 100 миллионов рублей. Для бизнеса это достаточно большие деньги. Государство сегодня делает все, чтобы бизнес имел возможность пережить этот тяжелый период с минимальными потерями и минимизировать свои расходы. В числе принятых мер - отмена налогов, перенос обязательных платежей, снятие аренды за госимущество, отсрочка по ряду платежей, в частности, в случае аренды коммерческой недвижимости. Сегодня в республике сложилась тенденция, когда бизнес идет навстречу - крупные торговые центры уменьшают сумму аренды за эти месяцы и дают большую отсрочку.

Напомним, неделю назад Госсовет Крыма в двух чтениях принял поправки в законы Республики Крым о специальных налоговых режимах. Так, налог при применении патентной системы налогообложения снизится в два раза. Уменьшаются в два раза и ставки при упрощенной системе налогообложения.

- В рейтинге регионов, составленном Экспертным институтом социальных исследований, Крым занял второе место по мерам поддержки бизнеса, - говорит вице-премьер Совета министров РК - министр финансов РК Ирина Кивико. - Особо отметили в ЭИСИ решение главы республики об отмене арендной платы в апреле за имущество в собственности региона для неработающих из-за коронавируса предприятий и снижение ее на 50 процентов для работающих.

Также в РК по согласованию с работником предприятие может создать временное рабочее место, не связанное с основной деятельностью. При этом ему возместят часть заработной платы в расчете не более 12 130 рублей (МРОТ) на одного работника, а также компенсируют затраты на страховые взносы в государственные внебюджетные фонды до 3 716 рублей и расходы на материалы для организации временных рабочих мест в размере 3 000 рублей на одно такое место.