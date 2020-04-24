В Новороссийске за истязания ребенка ответят главы города и полиции

В Новороссийске продолжается скандал вокруг уголовного дела в отношении 33-летней жительницы, которая систематически истязала шестилетнего сына. Как сегодня сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края, мэру и начальнику полиции Новороссийска вынесено представление за бездействие в этой ситуации работников комиссии по делам несовершеннолетних, органов внутренних дел, опеки и попечительства, образования, а также медицинского учреждения.

По информации ведомства, женщина - воспитанница детского дома, растила ребенка одна. Мальчик не посещал детский сад, два года не наблюдался у врача. Несмотря на то что в январе этого года в органы системы профилактики поступали сигналы о неблагополучии семьи и оставлении матерью ребенка в опасности, никаких мер не последовало.

- Только после произошедшего органами местного самоуправления малолетний был изъят из семьи матери, в отношении последней решается вопрос об ограничении ее в родительских правах, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края. - В отношении должностных лиц муниципальных органов начата процессуальная проверка следственного отдела Новороссийска СУ СКР по краю для дачи уголовно-правовой оценки на наличие в их действиях уголовного деяния.