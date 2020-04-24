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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Симферополе реконструируют часть парка у памятника Екатерине II

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Мария Орлова/ РГ Фото: Мария Орлова/ РГ
Фото: Мария Орлова/ РГ

В Симферополе к сентябрю 2020 года реконструируют часть Центрального парка, примыкающего к памятнику Екатерине II. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Фото: Илья Изотов/ РГ
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Парк благоустроят в рамках программы "Формирование современной городской среды". С подрядной организацией уже подписан контракт на сумму порядка 50 миллионов рублей.

- Речь идет о третьем этапе благоустройства в Екатерининском саду, который предусматривает установку уличной мебели, освещения, устройство тротуарной плитки, посев газона, высадку зеленых насаждений и организацию автоматического полива, - рассказала глава администрации Елена Проценко. - В саду дополнительно высадят 29 деревьев.

Вокруг будущей зоны отдыха уже установлено ограждение и размещен паспорт объекта.

- Также планируется восстановить фонтан на месте старой бетонной чаши, - уточнил главный инженер компании-подрядчика Олег Казначеев.

Правда, часть архитекторов восприняли новый проект критически.

Фото: Илья Изотов/ РГ
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- Такой поверхностный подход к старейшему парку города недопустим, - считает член Союза архитекторов Республики Крым Кирилл Бабеев. - Его реализация откинет развитие общественных пространств центральной части Симферополя на много лет назад и превратит парк в подобие детской игровой зоны спального района. В прошлом году я писал рецензию в администрацию о недопустимости разработки этого варианта. Нужно как-то исправлять ситуацию - город жалко.

Также проект не затрагивает уже много лет уродующий эту часть города недострой близ улицы Шмидта. Его огороженная территория находится в запустении и будет контрастировать с обновленным парком.

Первый этап реконструкции Центрального парка завершился в 2016 году, когда был в нем установлен памятник императрице Екатерине II, благоустроена территория вокруг него, смонтированы плоскостные и объемные фонтаны.

Фото: Пресс-служба администрации Симферополя
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