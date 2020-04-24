На Урал привезли новое оборудование для производства масок

Две установки по производству масок будут работать в Свердловской и Челябинской области. Их мощность составляет пять миллионов масок в месяц.

Линии прибыли в Екатеринбург сегодня. Об этом сообщает оперативный штаб региона по борьбе с коронавирусом. Их приобрели бизнесмены Андрей Симановский и Игорь Алтушкин (ранее они организовали поставку на Урал медицинских масок, защитных костюмов, перчаток и термометров). Оборудование доставили из Китая, из Владивостока его везли по железной дороге.

Между тем, завод "Эма" в Екатеринбурге в 13 раз увеличил выпуск бактерицидных облучателей. Если в декабре 2019 года он произвел 300 единиц такого оборудования, то сейчас четыре тысячи. К июню количество планируется увеличить до пяти тысяч. Чтобы справиться с объемом, на предприятии расширили штат сотрудников и перераспределили производственные мощности. Областные власти заказали пять тысяч ламп, их поставки планируются в медучреждения ежедневно.

Кстати

По данным на 24 апреля, в Свердловской области зарегистрировано 304 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Состояние 18 человек оценивается как тяжелое. Справились с болезнью 82 человека.

Все материалы сюжета "COVID-19. Мы справимся!" читайте здесь.