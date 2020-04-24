В Екатеринбурге отправили на карантин 147 водителей и кондукторов

У одного из работников транспортного предприятия в Екатеринбурге обнаружили коронавирусную инфекцию. Всех жильцов общежития, которые контактировали с заболевшим, изолировали.

Диагноз подтвердился у сотрудника автобусного предприятия №3, который обслуживает 32 маршрута, среди которых популярные у горожан 1, 25, 27, 28, 50, 54, 57, 60 и другие.

- Все контактировавшие с заболевшим в общежитии Гортранса выявлены. Все 147 человек в настоящее время находятся в обсерваторе, организованном в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, обеспечены питанием. У всех оформлены больничные. На линию вышел резервный состав водителей и кондукторов, - сообщили "РГ" в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Подвижной состав общественного транспорта продолжают обрабатывать в соответствие с требованиями Роспотребнадзора, после обработки специалисты берут пробы. Сотрудников с повышенной температурой, без маски и перчаток на линии не допускают. Заболевшего выявили именно благодаря предрейсовой санитарной проверке.

- Общественный транспорт является зоной риска. Для работников транспортных предприятий введут обязательный масочный режим, носить маски в транспорте будут рекомендовать и пассажирам, - добавляют в оперштабе.

Напомним, в регионе зарегистрировано 304 случая заражения COVID-19. Врачи оценивают состояние 18 госпитализированных как тяжелое. К этому дню уральские врачи вылечили 82 человека.