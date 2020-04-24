Резкий рост больных коронавирусом зафиксирован на военной базе США

Всплеск выявленных больных связывается с увлечением количества проведенных тестов на COVID-19 для подопечных Пентагона. К концу лета текущего года в министерстве обороны США рассчитывают завершить поголовное тестирование американских военнослужащих на наличие коронавируса. Вместе с тем, по данным специалистов оборонного ведомства, от 50 до 70 процентов заболеваний среди "звездно-полосатых" военных могут протекать бессимптомно. Именно так и произошло в случае массовой вспышки инфекционной болезни на борту авианосца "Теодор Рузвель", где у почти 800 из 4000 матросов был обнаружен патоген.

Еще более серьезное беспокойство в Вашингтоне вызывает вспышка эпидемии COVID-19 на зарубежных военных базах США. Так, чрезвычайная ситуация в связи с распространением коронавируса накануне объявлена на базе Кэмп-Лемонье в Джибути - маленьком восточноафриканском государстве. Его стратегическое географическое расположение в районе Аденского залива диктует необходимость для США поддерживать значительное военное присутствие в этом регионе.

"Генерал-майор Майкл Турелло, командующий объединенными силами на Африканском роге 23 апреля 2020 года объявил режим ЧП в сфере здравоохранения в отношении американского личного состава под его командованием в районе базы в Джибути в ответ на пандемию COVID-19", - говорится в сообщении Африканского командования США (AFRICOM).

"Борьба с COVID-19 является моим главным приоритетом. Режим ЧП в области здравоохранения обеспечивает наши силы и принимающих нас партнеров безопасностью в области здоровья настолько, насколько это возможно", - в свою очередь заявил генерал Турелло.

Вместе с тем, согласно данным AFRICOM, в Джибути находится лишь один заболевший коронавирусом американец. Если это действительно так, то возникает вопрос: зачем вводить режим ЧП сразу для нескольких тысяч военнослужащих, гражданских сотрудников и подрядчиков дислоцированных на базе Кэмп-Лемонье, где расположен целый кластер военных объектов США?

В этой связи обозреватели уже отметили, что официально заявляемые Пентагоном цифры - на текущий момент COVID-19 больны 3725 военнослужащих США - вызывают сильные сомнения. И они весьма обоснованы, если учесть, что еще в начале апреля министр обороны США Марк Эспер принял решение засекретить детальные данные о распространении коронавирусной инфекции среди военных "по соображениям операционной безопасности".

Таким образом, нельзя исключать, что сознательное занижение числа заболевших коронавирусом американских солдат и офицеров на зарубежных военных базах США действительно имеет место. Основная цель этого - недопущение негативных дипломатических последствий для Вашингтона и паники среди населения стран, любезно предоставивших свои территории под военные объекты США. В случае выхода COVID-19 за их пределы, привнесенная подопечными Пентагона пандемия грозит таким странам, как например Джибути, настоящей катастрофой в сфере здравоохранения.