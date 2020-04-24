Россияне вернутся из Таиланда и Вьетнама 26 и 27 апреля

Вывозные рейсы для россиян с Фиджи и Пхукета предварительно запланированы на 26 апреля. Рейс из вьетнамского города Камрань должен состояться 27 апреля, сообщили в Минкомсвязи РФ.

Вылет рейса UTA9005 Нанди - Денпасар - Бангкок - Сургут запланирован на 26 апреля в 23.35 (местное время), рейс SBI5712 Пхукет - Новосибирск - на 26 апреля в 04.55 (местное время), а рейс SBI5784 Камрань - Новосибирск - Иркутск - на 27 апреля в 09.05 по местному времени, пишет РИА Новости.

Накануне стало известно, что за два дня из Антальи и Стамбула спецрейсами были вывезены 242 гражданина России. Об этом сообщило генконсульство РФ, отметив, что вернулись туристы, проживающие в Москве и Московской области, Уральском и Приволжском федеральных округах.

Напомним, на фоне пандемии коронавируса Россия с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы. В РФ также установлены ограничения на количество прибывающих пассажиров.