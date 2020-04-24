Российские банки фиксируют новые уловки мошенников в связи с COVID-19

Новые уловки мошенников, связанные с пандемией коронавируса, фиксируют российские банки. Махинаторы используют социальную инженерию, чтобы заставить граждан оплатить несуществующий штраф за нарушение режима изоляции или, под разными предлогами, выманить персональные данные клиента банка.

"В текущей обстановке пандемии COVID-19 мы фиксируем появление новых способов совершения мошеннических атак, в том числе использование фишинговых страниц, якобы показывающих клиентам зоны для перемещений, или рассылки СМС с требованиями об оплате штрафов за нарушение режима изоляции и тому подобное", - цитирует РИА Новости директора департамента информационной безопасности Росбанка Михаила Иванова.

В пресс-службе Сбербанка сообщили, что мошенники при обзвоне, с целью выманить персональные данные клиента, могут использовать самые разные предлоги, в том числе актуальную повестку, например, получение фейковых пропусков для передвижения по городу, приглашения пройти медосмотр или сдать анализ на COVID-19. Среди сценариев мошенничества - звонки клиентам, якобы от имени банка, с сообщением о необходимости срочно остановить платеж или об открытом кредите, который можно быстро аннулировать.

Как уже писала "РГ", накануне ВТБ сообщил, что число попыток совершения мошенничества в отношении клиентов банка на фоне введения режима самоизоляции в первой половине апреля выросло по сравнению с аналогичным периодом марта более чем на 15%. Неделей ранее Сбербанк и ВТБ зафиксировали случаи мошеннических действий в рамках оформления QR-кодов, необходимых для перемещения по Москве и Подмосковью.

В банках заверили, что используют различные способы аутентификации клиента, "поэтому любые попытки мошенников оформить кредит на чужое имя пресекаются". При этом в Сбербанке указали, что намерения использовать чужие персональные данные для оформления онлайн-кредита носят единичный характер.