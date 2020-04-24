Новости

В Москве до конца недели количество коек для больных с коронавирусом увеличится до 22 тысяч 08:45
Футболист "Монпелье" с симптомами коронавируса попал в реанимацию 08:40
На Камчатке зенитчики отбили воздушную атаку "противника" 08:33
Российские банки фиксируют новые уловки мошенников в связи с COVID-19 08:32
Трамп призвал воздержаться от спекуляций о самочувствии Ким Чен Ына 08:31
В Якутии спасли кота, два дня просидевшего на опоре ЛЭП 08:29
В Комсомольске-на-Амуре спасли 22 человека при пожаре в жилом доме 08:24
Врачи предупредили о новых странных симптомах коронавируса 08:21
В Новосибирской области выявлено рекордное число пациентов с COVID-19 08:19
Наталья Сергунина: Открыт прием заявок на поддержку московских предпринимателей 08:17
Карбюратор или инжектор: что надежнее 08:12
В Японии коронавирус выявили еще у 43 членов экипажа Costa Atlantica 07:51
G20 обратилась к странам и частным инвесторам за экстренной помощью 07:46
Додон прокомментировал решение КС Молдавии о кредите от России 07:40
В Приморье скончалась создательница знаменитых конфет "Птичье молоко" 07:35
АвтоВАЗ остановит производство Lada Vesta и сократит рабочую неделю 07:31
Эсминец США прошел через Тайваньский пролив 07:18
Вызвавший вспышку COVID-19 в Австралии круизный лайнер покинул страну 06:45
В Хабаровске сообщника террористов осудили на 11 лет 06:44
Сотрудник камчатской колонии передавал наркотики заключенному 06:33
Ученые нашли "точки входа" для коронавируса в организме человека 06:33
Армия Сирии развернула обсерваторы для граждан с подозрением на COVID-19 06:29
Амурчанин приговорен к пожизненному заключению за убийство родственников 05:51
Китай объявил название национальной программы по освоению Марса 05:47
Власти США накопили достаточно тестов и готовы начать "открывать" страну 05:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
24 апреля - видеоинтервью на тему: "Специфика работы скорой помощи в период пандемии"
24 апреля - видеоинтервью на тему: "Специфика работы скорой помощи в период пандемии"
24.04.2020 08:32
Рубрика: Экономика

Российские банки фиксируют новые уловки мошенников в связи с COVID-19

Текст: Светлана Ментюкова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Новые уловки мошенников, связанные с пандемией коронавируса, фиксируют российские банки. Махинаторы используют социальную инженерию, чтобы заставить граждан оплатить несуществующий штраф за нарушение режима изоляции или, под разными предлогами, выманить персональные данные клиента банка.

Фото: Дмитрий Астахов/ РИА Новости
Белоусов рассказал о запасе прочности банковской системы

"В текущей обстановке пандемии COVID-19 мы фиксируем появление новых способов совершения мошеннических атак, в том числе использование фишинговых страниц, якобы показывающих клиентам зоны для перемещений, или рассылки СМС с требованиями об оплате штрафов за нарушение режима изоляции и тому подобное", - цитирует РИА Новости директора департамента информационной безопасности Росбанка Михаила Иванова.

В пресс-службе Сбербанка сообщили, что мошенники при обзвоне, с целью выманить персональные данные клиента, могут использовать самые разные предлоги, в том числе актуальную повестку, например, получение фейковых пропусков для передвижения по городу, приглашения пройти медосмотр или сдать анализ на COVID-19. Среди сценариев мошенничества - звонки клиентам, якобы от имени банка, с сообщением о необходимости срочно остановить платеж или об открытом кредите, который можно быстро аннулировать.

Как уже писала "РГ", накануне ВТБ сообщил, что число попыток совершения мошенничества в отношении клиентов банка на фоне введения режима самоизоляции в первой половине апреля выросло по сравнению с аналогичным периодом марта более чем на 15%. Неделей ранее Сбербанк и ВТБ зафиксировали случаи мошеннических действий в рамках оформления QR-кодов, необходимых для перемещения по Москве и Подмосковью.

В банках заверили, что используют различные способы аутентификации клиента, "поэтому любые попытки мошенников оформить кредит на чужое имя пресекаются". При этом в Сбербанке указали, что намерения использовать чужие персональные данные для оформления онлайн-кредита носят единичный характер.

Экономика Финансы Экономика Финансы Банки Компании Финансы Сбербанк Компании Финансы ВТБ Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
В России назвали "кощунством" блокировку Украиной проекта резолюции ГА ООН
Хуснуллин: Правительство не планирует увеличивать тарифы ЖКХ
Собянин заявил о нежелании вводить в Москву войска из-за вируса
Инфекционист спрогнозировал пик коронавируса в Москве
Правительство выделит 9,5 млрд рублей на помощь по ипотеке многодетным
За что могут оштрафовать на 15 тысяч из-за коронавируса
Какие виды больничных существуют и как они оплачиваются