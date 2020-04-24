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24.04.2020 15:46
Рубрика: Легковые авто

Самая дорогая машина в истории зарегистрирована в России

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Пресс-служба Bugatti. Фото: Пресс-служба Bugatti.
Фото: Пресс-служба Bugatti.

Bugatti La Voiture Noire, автомобиль за который была заплачена самая значительная денежная сумма в истории (цена производителя - 11 млн евро, а продали, по предварительной информации, за 16,5 млн евро), зарегистрирован в России.

Сверке VIN-номера шасси в МРЭО он не подвергался. Номер 119550 уникальному Bugatti присвоен в реестре промышленных образцов Федеральной службы по интеллектуальной собственности Российской Федерации.

Фото: www.autocar.co.uk
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Патент на промышленный образец Bugatti La Vioture Noire действует 5 лет. Он оформлен на зарегистрированное в Люксембурге дочернее предприятие французского автопроизводителя - Bugatti Internarional S.A. В качестве авторов экстерьера купе заявлены дизайнеры Ахим Аншайдт и Этьанн Саломе.

La Voiture Noire представили в марте 2019 года на международном автосалоне в Женеве. Этот автомобиль построен вручную мастерами Bugatti SA, оснащен 1500-сильным двигателем W16 и, по слухам, его счастливый владелец - известный футболист Роналду.

Фото: Пресс-служба Bugatti.
#Bugatti