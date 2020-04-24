Самая красивая экспортная Lada: кабриолет Natasha

Журналист и видеоблогер Иван Зенкевич рассказал о редкой модификации ВАЗ-2108 - кабриолете Lada Natasha. Белый экземпляр 1993 года выпуска является реэкспортной версией из Канады.

Кабриолет на базе Lada Samara был придуман в 1990 году бельгийской компанией "Скалдия-Волга", которая в те годы занималась экспортными поставками российских автомобилей. Обычные ВАЗ-2108 экспортировали за границу, где уже местные дилеры переделывали трёхдверку в кабриолет. Мелкосерийную сборку автомобилей осуществляли специализированные кузовные фирмы в Бельгии и Германии.

Несущий кузов кабриолета усилен за счёт силового каркаса и дуги безопасности. В результате жесткость кузова открытой Lada Natacha оказалась на уровне хэтчбека Lada Samara, а в некоторых местах даже выше. Автомобиль оснащался тканевым складывающимся верхом и механизмом его складывания. В итоге масса автомобиля возросла на 70 кг.

Фото: скриншот с youtube.com

За внешний вид "Наташи" отвечал тольяттинский дизайнер Владимир Ярцев. Снаружи кабриолет получил оригинальную переднюю маску, другую бамперную группу, иные пороги, боковые молдинги, а также свои литые колёсные диски, хромированный патрубок выхлопной трубы, накладку на номерной площадке и свою крышку багажника из стеклопластика. Четырёхместный салон имеет снимаемый спортивный руль, кожаные сиденья и такой же диван.

По технике Lada Natasha не отличался от "восьмёрки". Под капотом кабриолета расположился 8-клапанный "карбюратор" ВАЗ-21083 объемом 1,5 литра и мощностью 73 л.с. Дополнительно установили каталитический нейтрализатор и усиленный генератор.

С 1990 года по 1995 год было выпущено лишь около 456 кабриолетов. Все они были реализованы во Франции, Германии, Бельгии и Венгрии. Открытая версия ВАЗ-2108 оказалась дороже обычного хэтчбека примерно в 1,5 раза. К примеру, во Франции Lada Samara стоила 53,7 тысячи франков, а Lada Natasha можно было приобрести за 79,9 тысяч франков.

Фото: скриншот с youtube.com

Напомним, серийное производство ВАЗ-2108 началось в 1984 году, последняя трёхдверка сошла с конвейера Тольяттинского автозавода в 2004 году. После чего модель собиралась из машинокомплектов на Запорожском автомобильном заводе в период с 2004 по 2014 годы.