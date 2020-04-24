"Союзмультфильм" планирует вернуть переданные Японии права на Чебурашку

Руководство "Союзмультфильма" рассчитывает вернуть авторские права на использование образа Чебурашки, которые 16 лет назад были переданы Японии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя правления студии Юлиану Слащеву.

По договору японские аниматоры могут использовать образ одного из главных персонажей картины "Крокодил Гена" вплоть до 2023 года. При этом у "Союзмультфильма" и партнеров из Страны восходящего солнца есть существенные разногласия в подходе к указанному вопросу.

"Мы считаем текущую версию договора недействительной, о чем уведомили японцев", - прокомментировала ситуацию Слащева. Она подчеркнула, что при необходимости данная проблема может быть вынесена на межправительственный уровень.

В судебном порядке урегулировать дело будет крайне сложно, так как разбирательство необходимо проводить в соответствии с японским законодательством.

Накануне японские аниматоры выпустили 3D-версию популярного мультфильма про Чебурашку и Крокодила Гену, которую озвучили местные артисты. Выход приурочен к десятилетию первого показа картины по франшизе в Японии. Авторы идеи планируют продолжить реализацию проекта и сделать еще несколько серий.

В Японии Чебурашка пользуется большой популярностью. Мультфильм приобрел широкую известность после премьеры на одном из местных телеканалов. Публика полюбила созданного в Советском Союзе героя за его милое очарование и непосредственность.

На полках местных магазинов без труда можно найти мягкие игрушки в виде Чебурашки. Его изображение используют при изготовлении сувенирной продукции, в том числе кружек, палочек для еды и книжных закладок.