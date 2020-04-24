Toyota Hilux: первые фото обновленного пикапа

В Сети появились фотографии обновлённой Toyota Hilux. Выход пикапа должен состояться уже в 2020 году.

После рестайлинга модель получит диодные фонари и два варианта головной оптики - галогеновые и полностью светодиодные. Передний бампер обзаведётся более сложной формой, решётка радиатора лишится нескольких ламелей. Также появятся колёсные диски нового дизайна диаметром 17 и 18 дюймов, цветовая гамма автомобиля пополнится за счёт дополнительных эмалей кузова.

По технике ожидается, что обновлённый Hilux оснастят более мощным турбодизелем объёмом 2,8 литра. Сейчас двигатель развивает 177 л.с. и 450 Нм крутящего момента. Помимо этого, модель обзаведётся топовой версией GR с абсолютно новым турбодизелем V6.

Фото: www.milelemotors.com

Когда состоится официальная премьера новинки - не сообщается, но известно, что продажи модели в Австралии стартуют уже в июле 2020 года.

Напомним, Toyota Hilux восьмого поколения увидела свет в 2015 году. Через два года пикап слегка обновился. В России цены на модель лежат в диапазоне от 2 382 000 до 2 947 000 рублей.

Автомобиль оснащается подключаемым полным приводом, под капотом располагается 2,4-литровый турбодизель мощностью 150 л.с. Мотор работает в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач. Hilux также предлагается с вышеупомянутым агрегатом объёмом 2,8 литра (177 л.с.), который сочетается с шестиступенчатым "автоматом".