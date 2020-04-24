"Убийца" BMW от Geely "засветился" в Беларуси

Geely планирует выпустить в этом году на рынки России и Беларуси модель FY11 - купе-кроссовер на базе Volvo, который обещает стать "убийцей" BMW X4. Несмотря на ситуацию с коронавирусом, которая негативно повлияла на авторынок, подготовка к дебюту идет полным ходом. Об этом можно судить по снимкам, появившимся в паблике белорусского "Джили клуба".

Кросс-купе белого цвета уже стоит в шоуруме завода "БелДжи", где и будут собирать новинку. Никаких подробностей о проекте пока нет, да и фото в темном помещении не дают полной картины. Однако ценность этих снимков в том, что до сих пор модель на территории Союзного государства в кадр не попадала.

Напомним, в мае 2019 года российское представительство Geely пообещало вывести FY11 на наш рынок уже в начале 2020-го. Однако позже эти планы были пересмотрены - речь шла уже о третьем квартале. Насколько сдвинутся сроки из-за последствий коронавируса - неизвестно. Но корректировка обязательно будет. Так, накануне стало известно, что завод "БелДжи" с 27 апреля по 12 мая уйдет на вынужденный простой. Некоторые подразделения уже не работают, другие возобновят деятельность 15 мая. Причиной стали логистические проблемы и недозагрузка мощностей.

Что касается FY11, то размеры машины составляют 4605x1878x1643 мм при колесной базе 2700 мм. В Китае большинство комплектаций модели оснащаются турбированным мотором объемом 1,5 литра мощностью 177 л.с., уже известным россиянам по кроссоверу Coolray (у нас он дефорсирован до 150 л.с.), к которому прилагаются 48-вольтовый стартер-генератор и 7-скоростной "робот" с двумя сцеплениями. Есть и версии с 2-литровым наддувным "вольвовским" двигателем B4204T на 238 л.с. (350 Нм) и 8-диапазонным "автоматом" Aisin. Причем в одной из них машине доступен полный привод. Наконец, представлены 4 гибридных комплектации PHEV с 1.5T общей мощностью 180 л.с. с 7DCT.

Стоимость машины - от 135 800 до 216 800 юаней. В пересчете на рубли это диапазон от 1,4 до 2,3 млн рублей. Очевидно, что автомобиль будет дорогим и на российском рынке, если, конечно, его не лишат большинства опций. В их числе - адаптивные матричные светодиодные фары, виртуальная "приборка", адаптивный круиз-контроль, камера на 360 градусов, автопарковщик, система распознавания водителя и целый ряд систем безопасности.

В настоящий момент компания предлагает потребителям кроссоверы Atlas, Coolray, Emgrand X7 и седаны Emgrand 7. В автосалонах также имеются кросс-хэтчбеки GS, но на официальном сайте бренда они не представлены. По итогам первого квартала Geely идет на втором месте среди китайских автопроизводителей по продажам в России.