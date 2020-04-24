Управделами Московской патриархии заразился коронавирусом

Управляющий делами Московской патриархии митрополит Дионисий (Порубай) заразился коронавирусом. Об этом сообщила рабочая группа при патриархе Кирилле по координации деятельности церковных учреждений в условиях пандемии.

Отмечается, что у митрополита Дионисия начальная стадия заболевания, его состояние здоровья не вызывает опасений, курс лечения он будет проходить в стационаре.

Также Управляющий делами Московской патриархии митрополит Дионисий (Порубай) продолжит возглавлять рабочую группу при патриархе, добавили в Русской православной церкви. При этом работа группы и ее руководителя ведется дистанционно.

Как ранее сообщала рабочая группа при патриархе Кирилле по координации деятельности церковных учреждений в условиях пандемии, коронавирус выявили у 24 клириков Московской епархии. Еще у 31 клирика были симптомы инфекции, но диагноз на тот момент не был подтвержден. 21 апреля от осложнений, вызванных COVID-19, скончался настоятель Богоявленского кафедрального собора в Елохове протоиерей Александр Агейкин.