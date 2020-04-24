В Эфиопии произошла вспышка желтой лихорадки

Серьезную обеспокоенность вызывает вспышка желтой лихорадки в Эфиопии, поскольку болезнь быстро распространяется в сельской местности. Об этом заявила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Вспышка желтой лихорадки (заболевание передается комарами от больного человека к здоровому, при неблагоприятном развитии ситуации смерть больного может наступить через 3-4 дня, летальность заболевания 5-20 процентов в обычное время и до 50-60 процентов во время эпидемий) зафиксирована на юге Эфиопии в сельской местности Гураге. Первые случаи были зарегистрированы 3 марта. На 6 апреля насчитывается уже 85 подозрительных случаев.

Как сказано в заявлении ВОЗ, "большое количество подозрительных случаев, зарегистрированных за короткий период времени, вызывает серьезную обеспокоенность... Начало сезона дождей может увеличить плотность переносчиков комаров, что еще больше усилит риск распространения болезни".

Население Эфиопии довольно слабо вакцинировано против желтой лихорадки. Дополнительно ситуацию осложняет пандемия коронавируса, на борьбу с которым сейчас брошены основные силы врачей.