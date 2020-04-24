В Японии коронавирус выявили еще у 43 членов экипажа Costa Atlantica

В Японии обнаружили еще 43 заразившихся коронавирусом на итальянском круизном лайнере Costa Atlantica, который заблокирован в портовом городе Нагасаки.

В общей сложности на судне зарегистрирован 91 случай инфицирования, передает телерадиокомпания NHK. Среди заболевших есть российский гражданин. Местным специалистам предстоит взять анализы на COVID-19 еще у 290 человек.

Ранее один моряк с Costa Atlantica в срочном порядке был направлен в госпиталь. Состояние пациента оценивается как тяжелое, он подключен к аппарату ИВЛ.

Японские власти в настоящее время изучают вопрос о возможности возвращения на родину иностранных граждан с лайнера, чьи пробы на коронавирус дали отрицательный результат.

Всего на бору Costa Atlantica находятся 623 человека. Судно пришвартовалось у японских берегов в конце марта для прохождения технического обслуживания и ремонтных работ.