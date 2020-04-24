В Минобрнауки прокомментировали вопрос оплаты за учебу в вузах

В некоторых СМИ появились материалы о том, что Минобрнауки планирует пересмотреть стоимость обучения для платных студентов в условиях временного перехода на дистанционный формат в связи с распространением COVID-19. В ведомстве отмечают, что это неверная трактовка слов министра науки и высшего образования Валерия Фалькова. Он вновь прокомментировал ситуацию:

"Взаимоотношения университета и студента оформляются договором, в котором закреплены условия обучения, - подчеркнул министр. - Вопрос об изменении стоимости правомерно ставить только в том случае, если качество образовательных услуг было очевидным образом снижено".

Учитывая текущую ситуацию, Министерство науки и высшего образования РФ совместно с Российским союзом ректоров, Советом Ассоциации ведущих университетов и Ассоциацией "Глобальные университеты" прорабатывает пакет экономических мер поддержки студентов в условиях пандемии.