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24.04.2020 13:47
Рубрика: Власть

В Москве с коронавирусом борются 20 военных врачебно-сестринских бригад

Текст: Юрий Гаврилов
В пятницу на селекторном совещании в Москве министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал, как в армия справляется с новой коронавирусной инфекцией и чем она готова помочь российским регионам и зарубежным партнерам.
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Шойгу сообщил, что для противодействия COVID-19 в Вооруженных силах сформировали группировку из более чем 30 тысяч человек и четырех тысяч единиц военной и специальной техники. Координирует эту работу оперативный штаб министерства. Главная задача командования - сохранить здоровье солдат и офицеров и не допустить массового заболевания среди личного состава и гражданского персонала армии и флота. Для этого в войсках и учреждениях Минобороны организовали так называемое превентивное тестирование на наличие коронавируса.

Фото: China Daily via REUTERS
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Кроме того, необходимую медпомощь оказывают всем, у кого есть признаки COVID-19 либо острых респираторных заболеваний. А еще тем, кто с ними контактировал. Такую помощь, в частности, получают девять курсантов Военного университета, 31 находящийся в Москве воспитанник Нахимовского морского училища, 14 военнослужащих и один гражданский сотрудник Тюменского высшего военного инженерного командного училища, ряд слушателей иностранного факультета и 55 курсантов Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге.

Отдельный разговор - о помощи военных региональным властям России. Шойгу сказал, что для этого в Вооруженных силах создали резерв из 17 сводных отрядов - пяти бригадных и двенадцати полковых. Министр не стал уточнять, кого туда включили. Но, судя по всему, речь идет не только об армейских медиках, но и профессионалах в области биологической защиты и других специалистах.

Некоторые военные уже активно работают в эпицентрах заболевания. Так, из сформированных Минобороны 65 реанимационных врачебно-сестринских бригад двадцать сейчас трудятся в клиниках Москвы. "К приему инфицированных больных подготовлено 32 госпиталя", - сообщил Шойгу. Кроме того, по всей стране развернуты и работают в круглосуточном режиме оперативные штабы, контролирующие строительство 15 многофункциональных медицинских центров. Министр напомнил, что их введут в строй до середины мая. Начальник Главного военно-медицинского управления Дмитрий Тришкин доложил: "Сегодня за 38 суток на базе филиала военного госпиталя имени Вишневского в Одинцове завершено строительство второго многофункционального медицинского центра на 100 коек общей площадью более 6600 квадратных метров". Этот объект полностью готов к работе.

Армейские химики проводят дезинфекцию военной инфраструктуры и предприятий оборонно-промышленного комплекса. "Только на аэродроме Чкаловский с 23 марта обработано 94 самолета и 932 тонны грузов", - напомнил министр. Такая же работа по просьбе местных властей осуществляется и на гражданских объектах - в больницах, школах и детсадах, магазинах, на улицах и остановках общественного транспорта.

А более двух сотен российских военных и 50 единиц специальной техники задействованы в оказании помощи иностранным государствам. С COVID-19 они боролись и борются в Италии, Сербии, других странах.

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