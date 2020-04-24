В Москве создадут условия для тестирования искусственного интеллекта

Подписанный главой государства закон предусматривает проведение в столице эксперимента: с 1 июля 2020 года будет установлено специальное правовое регулирование в целях создания необходимых условий для внедрения технологий искусственного интеллекта. Срок эксперимента - пять лет.

Принять участие в проведение эксперимента смогут юридические лица и индивидуальные предприниматели из специального реестра. Попасть в реестр можно будет на основании заявки. Условия и требования, а также механизм обработки обезличенных персональных данных будут регламентироваться столичным правительством.

"Безусловно, необходимость создания максимально комфортных правовых условий для развития искусственного интеллекта - неоспорима и очевидна", - подчеркнула член Комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России Александра Орехович.

При этом она обратила внимание, что фактически участниками эксперимента являются все граждане, которые постоянно или временно находятся на территории Москвы. "Очевидно, что сделать выбор: стать участником такого эксперимента или нет, - москвичи не могут, - говорит Александр Орехович. - Поэтому необходимы процедуры по извещению граждан о проведении эксперимента, разъяснению их прав и обязанностей, сведения о повышенной ответственности лиц, которые используют персональные данные граждан, и о процедуре возмещения убытков в случае причинения вреда гражданам при проведении эксперимента".

Как рассказывает кандидат юридических наук, доцент факультета права НИУ ВШЭ Александр Савельев, в ходе эксперимента будут накапливаться массивные объемы данных. Информация о повседневной жизни граждан будет собираться из разнообразных источников: как у участников такого эксперимента (операторов связи, банков, крупных IT-сервисов, предприятий торговли и сферы услуг), так и с использованием государственных информационных систем.

"Представляется необходимым создание дополнительных правовых гарантий соблюдения прав граждан, взаимодействующих с участником специального правового режима, - полагает член Комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России Павел Лавренков. - Такими гарантиями могли бы стать дополнительные требования к участникам по обеспечению защиты персональных данных и формирование финансовых гарантий компенсации причиненного в ходе эксперимента ущерба третьим лицам. Так же гарантиями могли бы стать банковская гарантия, страхование ответственности участника эксперимента или компенсационный фонд. Остается надеяться, что более детальную регламентацию применения экспериментального режима, включая дополнительные меры обеспечения прав третьих лиц, мы сможем увидеть в нормативных актах города Москвы, которые будут приняты во исполнение рассматриваемого закона".