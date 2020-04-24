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24.04.2020 11:28
Рубрика: Власть

В Совфеде отреагировали на блокировку Украиной резолюции ООН по COVID-19

Текст: Галина Мисливская

Украина в штыки воспринимает любую российскую инициативу, отметил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, комментируя блокировку украинскими дипломатами проекта российской резолюции в Генассамблее ООН об ослаблении санкционного режима в условиях пандемии коронавируса.

Фото: Виктор Васенин/РГ
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"Любая инициатива, которая исходит от России, на Украине будет восприниматься в штыки, о чем бы ни шла речь", - сказал он в беседе с RT. Тем более неудивительно, когда речь идет о санкциях, на которые в Киеве уповают с 2014 года, рассчитывая, что Россия под ними прогнется, добавил сенатор.

При этом Джабаров подчеркнул, что Украина не постоянный член Совета Безопасности ООН и права вето не имеет. "На ее голос мало кто сейчас обращает внимание, весь мир сегодня занят куда более важными проблемами", - отметил он.

Ранее российские дипломаты, работающие в постпредстве России при ООН, назвали кощунством действия украинских коллег, которые заблокировали проект российской резолюции в Генассамблее ООН об ослаблении санкционного режима в условиях пандемии коронавируса.

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