В Telegram пообещали запустить видеозвонки

В популярном мессенджере Telegram скоро появятся групповые видеозвонки. "Видеозвонки в 2020 году очень похожи на обмен сообщениями в 2013 году. Другие приложения либо безопасны, либо пригодны для использования, но не обладают этими двумя качествами одновременно. Мы бы хотели это исправить и сосредоточимся на том, чтобы обеспечить нашим пользователям безопасные групповые звонки", - говорится в заявлении компании.

Аудитория мессенджера достигла цифры в 400 млн пользователей и выросла за год на 100 млн. Каждый день регистрируется около 1,5 млн человек. На фоне пандемии коронавируса Telegram стал самым скачиваемым приложением в более чем 20 странах мира в категории "Соцсети".

В компании отмечают, что с того момента, как в приложении появились "стикеры" (а это 2015 год), их число выросло до 20 тысяч и регулярно создаются новые. А не так давно появилась возможность распределять чаты по папкам.