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24.04.2020 17:09
Рубрика: Digital

В Telegram пообещали запустить видеозвонки

Текст: Иван Черноусов
Фото: Александр Щербак/ТАСС Фото: Александр Щербак/ТАСС
Фото: Александр Щербак/ТАСС

В популярном мессенджере Telegram скоро появятся групповые видеозвонки. "Видеозвонки в 2020 году очень похожи на обмен сообщениями в 2013 году. Другие приложения либо безопасны, либо пригодны для использования, но не обладают этими двумя качествами одновременно. Мы бы хотели это исправить и сосредоточимся на том, чтобы обеспечить нашим пользователям безопасные групповые звонки", - говорится в заявлении компании.

Фото: Блог Telegram
В Telegram появились анимированные эмодзи коронавируса и папки для чатов

Аудитория мессенджера достигла цифры в 400 млн пользователей и выросла за год на 100 млн. Каждый день регистрируется около 1,5 млн человек. На фоне пандемии коронавируса Telegram стал самым скачиваемым приложением в более чем 20 странах мира в категории "Соцсети".

В компании отмечают, что с того момента, как в приложении появились "стикеры" (а это 2015 год), их число выросло до 20 тысяч и регулярно создаются новые. А не так давно появилась возможность распределять чаты по папкам.

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