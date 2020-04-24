Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
24.04.2020 12:15
Рубрика: Видео

Видео: в США маленький Smart ушел от полиции после часовой погони

Текст: Вадим Давыденко

Эта изматывающе медленная гонка, в итоге которой преследователи так и не смогли догнать скрывавшийся от них Smart Fortwo, наверняка войдет в историю штата Аризона и станет одной из самых позорных страниц в послужном списке местного департамента полиции. Почти час (в YouTube можно легко найти полную трансляцию погони, которую онлайн просмотрели более 40 тысяч пользователей, но досмотреть ее до конца невозможно, ибо невыносимо скучно) несколько полицейских автомобилей мчались за тихоходной малолитражкой по скоростному шоссе и в итоге сдались, повернули назад.

Фото: скриншот с www.youtube.com
Видео: спасатели вытащили водителя из повисшего на мосту грузовика

Сеть полна ехидных советов правоохранителям и притворного участия. "Это самая медленная погоня из всех, что я видел", "я догнал бы его на повозке, запряженной волами" - это более-менее нейтральные комментарии в адрес преследователей.

А началась эта трагикомедия возле магазина Walmart в пригороде Финикса (столица штата Аризона) Гилберт. Владелец Smart привлек внимание полиции, громко выкрикнув что-то на автостоянке. Копы сочли это подозрительным и попытались задержать мужчину, но тот оказался на диво проворным, а они поразительно нерасторопными.

Пятьдесят минут погони по трассе №10, несколько мощных полицейских авто, вертолет и даже, по слухам, шипованные полосы для перекрытия дороги - ничто не сработало, и тысячи аризонских налогоплательщиков возмущены слабостью правоохранительной системы.

Впрочем, как предполагают всезнающие комментаторы в YouTube, погоню копы могли прекратить ввиду опасности ее для остальных участников движения. Задержать подозрительного водителя, с учетом того, что и его лицо и номер его машины есть на всех видеокамерах, можно в этот же день с меньшей опасностью для окружающих.

Видео: байкер эффектно кувыркнулся через чужой мотоцикл
#видео #авто