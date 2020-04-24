Видео: в США маленький Smart ушел от полиции после часовой погони

Эта изматывающе медленная гонка, в итоге которой преследователи так и не смогли догнать скрывавшийся от них Smart Fortwo, наверняка войдет в историю штата Аризона и станет одной из самых позорных страниц в послужном списке местного департамента полиции. Почти час (в YouTube можно легко найти полную трансляцию погони, которую онлайн просмотрели более 40 тысяч пользователей, но досмотреть ее до конца невозможно, ибо невыносимо скучно) несколько полицейских автомобилей мчались за тихоходной малолитражкой по скоростному шоссе и в итоге сдались, повернули назад.

Сеть полна ехидных советов правоохранителям и притворного участия. "Это самая медленная погоня из всех, что я видел", "я догнал бы его на повозке, запряженной волами" - это более-менее нейтральные комментарии в адрес преследователей.

А началась эта трагикомедия возле магазина Walmart в пригороде Финикса (столица штата Аризона) Гилберт. Владелец Smart привлек внимание полиции, громко выкрикнув что-то на автостоянке. Копы сочли это подозрительным и попытались задержать мужчину, но тот оказался на диво проворным, а они поразительно нерасторопными.

Пятьдесят минут погони по трассе №10, несколько мощных полицейских авто, вертолет и даже, по слухам, шипованные полосы для перекрытия дороги - ничто не сработало, и тысячи аризонских налогоплательщиков возмущены слабостью правоохранительной системы.

Впрочем, как предполагают всезнающие комментаторы в YouTube, погоню копы могли прекратить ввиду опасности ее для остальных участников движения. Задержать подозрительного водителя, с учетом того, что и его лицо и номер его машины есть на всех видеокамерах, можно в этот же день с меньшей опасностью для окружающих.