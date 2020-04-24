Указ губернатора Владимирской области от 24 апреля 2020 года № 104 "О дополнительных мерах, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции в учреждениях социального обслуживания Владимирской области"

В целях недопущения распространения во Владимирской области новой коронавирусной инфекции в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", Законом Владимирской области от 10.12.2001 № 129-ОЗ "О Губернаторе и администрации Владимирской области", Указом Губернатора области от 17.03.2020 № 38 "О введении режима повышенной готовности", исходя из безусловного приоритета обеспечения защиты жизни и здоровья людей:

1. Утвердить на период действия режима повышенной готовности перечень государственных учреждений социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме, осуществляющих деятельность в закрытом круглосуточном режиме с обеспечением смены работников с периодичностью не чаще одного раза в четырнадцать дней (далее - Учреждения), согласно приложению.

2. Департаменту социальной защиты населения администрации области обеспечить:

2.1. Осуществление расчетов:

- достаточного для своевременного и качественного ухода за получателями услуг количества персонала в каждой смене в течение всего периода работы Учреждений в закрытом круглосуточном режиме;

- материального обеспечения круглосуточного пребывания работников в Учреждениях, включая расходы на организацию их бесплатного питания, обустройство мест для сна, отдыха и приема пищи;

- дополнительных средств для осуществления выплаты работникам Учреждений заработной платы в повышенном размере, в том числе предусмотрев установление надбавки за особые условия труда и дополнительную нагрузку в размере 20000 (двадцать тысяч) рублей за четырнадцать дней работы в закрытом круглосуточном режиме.

2.2. Выделение дополнительных средств Учреждениям на осуществление расходов, предусмотренных пунктом 2.1. настоящего Указа.

Источником финансового обеспечения названных расходов определить бюджетные, ассигнования, предусмотренные на 2020 год департаменту социальной защиты населения администрации области.

2.3. Организацию работы Учреждений в закрытом круглосуточном режиме с обеспечением смены работников с периодичностью не чаще одного раза в четырнадцать дней.

2.4. Предоставление социальных услуг проживающим в Учреждениях гражданам в объеме, предусмотренном индивидуальными программами их предоставления, и с соблюдением установленных требований к качеству услуг.

2.5. Постоянное медицинское наблюдение за состоянием здоровья получателей социальных услуг и работников Учреждений в течение всего периода работы в закрытом круглосуточном режиме, в том числе при необходимости с привлечением специалистов медицинских организаций.

3. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на первого заместителя Губернатора области, курирующего вопросы социальной политики.

4. Настоящий Указ вступает в силу с 25 апреля 2020 года и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор области В.В.Сипягин





Приложение к Указу Губернатора области от 24.04.2020 № 104

Перечень государственных учреждений социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме, осуществляющих деятельность в закрытом круглосуточном режиме с обеспечением смены работников, непосредственно участвующих в оказании социальных услуг, с периодичностью не чаще одного раза в две недели

1. ГБУСОВО "Балакиревский психоневрологический интернат" (отделение в пос.Балакирево)

2. ГБУСОВО "Собинский психоневрологический интернат" (отделения в г.Собинка и в г.Лакинск)

3. ГБУСОВО "Ковровский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов"

4. ГКУСОВО "Кольчугинский детский психоневрологический интернат для детей с особенностями развития"

5. ГАУСОВО "Геронтологический центр "Ветеран" г.Киржач (отделения в г.Киржач, мкр.Красный Октябрь и отделение в с.Филипповское)







