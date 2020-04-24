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Рубрика: В мире

За сутки в Нью-Йорке выявлено рекордное число заразившихся COVID-19

За сутки в американском штате Нью-Йорк выявлено рекордное число заразившихся коронавирусом - 6 тысяч 244 человека. Общее количество таких случаев возросло до 263 460. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора Эндрю Куомо.

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Ранее прокуратура Нью-Йорка пообещала наказывать администрации домов престарелых за своевременное уведомление о заражении или смерти своих подопечных. Вводится наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч долларов и лишения лицензии.

Добавим, что 21 апреля Куомо попросил главу Белого дома выделить дополнительные средства на борьбу с COVID-19. "Президент отнесся к просьбе с пониманием", - рассказал губернатор.

В мире США Распространение коронавируса COVID-19

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